Год поддержки и единства: как Администрация Химок и Ассоциация ветеранов СВО помогают героям

Ровно год назад Администрация городского округа Химки и Ассоциация ветеранов специальной военной операции (СВО) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба администрации. Этот документ стал новым этапом в совместной работе.

Сегодня Ассоциация — это настоящая семья, где каждый герой и его близкие могут найти необходимую помощь и поддержку. К химкинскому отделению уже присоединились 77 участников СВО.

Основные направления работы включают медицинскую и психологическую реабилитацию, социальную адаптацию и трудоустройство ветеранов, а также меры поддержки жен, матерей и детей военнослужащих.

В Химках регулярно проводят личные приемы участников спецоперации. Руководитель отделения Александр Александров и его помощник Владислав Степушин помогают в решении социально значимых вопросов.

За год проведено более 100 личных встреч с героями и их близкими, организовано 5 круглых столов с участием городского и военного прокурора по вопросам защиты прав ветеранов. Ежемесячно проходят встречи с юристом и психологом. Благодаря такой работе помощь в трудоустройстве получили 12 ветеранов, 25 человек — помощь в сфере образования, 7 героев прошли плановую диспансеризацию, 4 — реабилитацию.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Отделение Ассоциации провело почти 290 патриотических мероприятий, 25 встреч формата «диалогов с Героем» и 10 уроков по тактической медицине.

Руководитель отделения Александр Александров и член отделения Шамиль Хабибуллин стали финалистами образовательной программы «Герои Подмосковья». Обучение поможет участникам СВО получить знания для работы в органах государственной и муниципальной власти.

В декабре 2025 года отделение заключило соглашение с МБУ «Интеграл». Члены Ассоциации и дети участников СВО проходят обучение по программе беспилотных авиационных систем, участвуют в спортивных турнирах.

Эти достижения — только начало большой работы. В Химках не просто помогают — здесь ждут, слышат и возвращают веру в то, что после испытаний всегда наступает мирная, полная смысла жизнь.

Год совместной работы доказал: настоящая поддержка измеряется не пунктами соглашения, а теплом, с которым здесь встречают каждого, кто встал на защиту Родины.

