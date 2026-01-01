«Год польского ускорения»: Туск объявил о масштабных планах по Балтийскому морю

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем новогоднем обращении объявил, что 2026 год станет временем «быстрого завоевания» Балтийского моря, сообщает агентство «Прайм» .

По словам Туска, это будет год «быстрого завоевывания Балтики». Об этом он заявил в телеобращении, которое транслировалось вечером в четверг, 1 января.

Глава польского правительства также подчеркнул, что Варшава намерена ускорить формирование самой мощной армии на европейском континенте.

«Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения. Мы ускорим строительство наисильнейшей армии в Европе, мы ускорим большие инфраструктурные инвестиции», — добавил он.

По данным польского руководства, к 2026 году планируется увеличить численность вооруженных сил страны до 300 тыс. человек. На сегодняшний день в армии Польши служат свыше 200 тыс. военнослужащих.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что мирное соглашение по Украине может быть достигнуто в ближайшие недели.