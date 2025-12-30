«Мир на горизонте»: премьер Польши Туск допустил наступление мира на Украине в ближайшие недели

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирное соглашение по Украине может быть достигнуто в ближайшие недели, однако для этого Киеву придется пойти на территориальные уступки. Об этом сообщил ТАСС.

Свое заявление политик сделал после участия в видеоконференции ведущих европейских лидеров, обсуждавших украинское урегулирование. Туск отметил, что впервые за время полномасштабного конфликта появилась реальная перспектива его завершения. По его оценке, решающие решения, определяющие будущее Украины и региона, могут быть приняты уже в январе.

Ключевым условием урегулирования польский премьер назвал готовность украинской стороны к компромиссу в территориальном вопросе. Заявление Туска, представляющего страну — ключевого союзника Киева, отражает возможный сдвиг в подходе европейских элит к поиску быстрого политического решения затяжного конфликта.

