Голосование в Верховной Раде сорвалось из-за отсутствия большинства депутатов от партии Зеленского

Верховная Рада Украины не смогла провести голосование по поправкам к закону о передаче государственных земель Фонду госимущества из-за отсутствия в зале заседаний более 180 депутатов от правящей партии «Слуга народа», сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Она рассказала, что сегодняшнее заседание продлилось всего час, а когда пришло время голосовать, председательствующий объявил перерыв до следующего пленарного заседания из-за отсутствия кворума.

В январе президент Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий чиновникам и депутатам покидать страну без служебной необходимости. Вчера разгорелся скандал вокруг зампредседателя комитета Рады по безопасности Юрия Аристова, который выписал себе командировку в Польшу, но был застукан в пятизвездочном отеле на Мальдивах.

Партия Зеленского «Слуга народа» обладает абсолютным большинством в Раде. У нее 254 мандата, представителей других политических объединений и самовыдвиженцев в общей сложности насчитывается 170 человек.