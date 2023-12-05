Голосованию в американском Сенате по выделению помощи Украине предрекли провал

6 декабря должен быть рассмотрен вопрос о предоставлении Киеву десятков миллиардов долларов в качестве помощи. Шансов на положительное решение этого вопроса практически нет из-за позиции республиканцев.

Издание Politico заявило, что лидер парламентских демократов Чак Шумер назначил голосование по поводу помощи на среду. По мнению журналистов, это голосование станет неудачным.

«Практически точно провалится из-за того, что переговоры об охране границы в последние дни зашли в тупик», - указано в статье.

По мнению членов Республиканской партии, помощь Киеву не стоит выделять без значительных усилий по защите границ между США и Мексикой. И если для достижения этой цели им придется сорвать поставки украинской армии, то это выглядит оправданным шагом.