Гондурас начнет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак

Министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна заявил, что страна может начать экспортировать в Россию свою продукцию – табак, креветки и кофе. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

Рейна заявил, что Гондурас производит множество высококачественных продуктов, которые Россия может получать.

«Например, (Гондурас) является пятым по величине производителем кофе в мире. Это крупный мировой производитель дынь, креветок, омаров, табака, в различных отраслях. Кроме того, текстильные изделия. Поэтому я думаю, что в этих сферах могут быть интересные возможности», – сказал Рейна.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать отношения с Гондурасом. Российский лидер отметил, что стороны будут расширять торговые отношения, взаимодействовать в культурной, гуманитарной и экономической сферах.

Гондурас расположен в центральной части Южной Америки. Государство является членом ООН, Организации американских государств и Центральноамериканского банка экономической интеграции.

На данный момент основными поставщиками кофе в Россию являются Вьетнам и Индия.