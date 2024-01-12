«Гораздо болезненнее, чем теракты»: выяснилось, как хуситы ответят на удары США по Йемену

США и Британия нанесли удары по базам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Об этом сообщили местные СМИ. В качестве орудия использовались ракеты «Томагавк». Информацию подтверждает и американская пресса.

Такая мера стала ответом на многочисленные нападения боевиков на американские грузовые суда в Красном море.

Хуситы уже пообещали, что ответят на эту акцию. Но политолог и генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров выразил уверенность, что речь все же не о терактах.

«Однозначно, никаких террористических активностей на западе хуситы производить не будут, это не их методы. Кроме того, у них нет соответствующей инфраструктуры, нет ячеек, которые могли бы проснуться и организовать теракты. Как, собственно говоря, нет и необходимости в таких радикальных действиях», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, у хуситов на вооружении есть достаточное количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, в том числе — противокорабельных ракет с высокой дальностью, бьющих до 500 километров.

«Их наличие позволяет хуситам провести контрмеры против морской группировки англо-американцев. Кроме того, сейчас атакам в ответ на сегодняшнюю ночную бомбардировку территории Йемена стали подвергаться военные объекты Штатов во всем регионе. А их там, напомню, более 50. По самым скромным оценкам, на этих базах и пунктах временного размещения располагаются не менее 60 тыс. американских военнослужащих», — добавил политолог.

При этом, подчеркнул собеседник, совершенно необязательно, что эти объекты будут атакованы именно хуситами.

«Это могут провести организации, связанные с ливанской «Хезболлой», которая так же, как и хуситы, ориентирована на Иран. Ну и, как уже заявили лидеры хуситов, они продолжат атаки на суда, движущиеся через Баб-эль-Мандебский пролив. Движение в проливе по-прежнему будет блокироваться. А это гораздо болезненнее, чем разрозненные теракты где-то за пределами региона», — подытожил Сипров.

Ранее в США отчитались об атаке более 16 объектов в Йемене.