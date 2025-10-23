Горе вселенское: ЕС запретил поставлять в Россию унитазы и биде

На встрече с журналистами после XVII съезда Русского географического общества в Москве президент России Владимир Путин иронично высказался о санкциях Европейского союза в отношении унитазов, биде и другой сантехники.

Накануне Европарламент принял девятнадцатый пакет санкций против России. Впервые наложен запрет на покупку сжиженного природного газа из нашей страны. Ограничения будут вводиться поэтапно. Кроме того, санкции затронут банки, криптовалютные биржи и более сотни танкеров, которые, по мнению европейских чиновников, используются для транспортировки российской нефти.

Кроме того, Европейский Союз ввел запрет на экспорт в Россию унитазов, биде, раковин и прочей сантехники. Причины такого решения не были озвучены.

«Это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что санкции, введенные против страны, не окажут значительного влияния на её экономику.