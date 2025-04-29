Госдеп объявил о серьезном намерении США завершить конфликт на Украине

Вашингтон серьезно настроен на урегулирование вооруженного конфликта на Украине, заявил Госдеп после состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа госсекретарь США Марко Рубио озвучил своему российскому коллеге следующие шаги в предстоящих мирных переговорах между РФ и Украиной и необходимость закончить войну как можно скорее.

Рубин подчеркнул, что США серьезно настроены на «завершения этой бессмысленной войны», говорится в распространенном сообщении Госдепа.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский потребовал от США гарантий безопасности, как у Израиля.