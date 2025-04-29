Госдеп объявил о серьезном намерении США завершить конфликт на Украине
Госдеп: США серьезно настроены на урегулирование конфликта на Украине
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Вашингтон серьезно настроен на урегулирование вооруженного конфликта на Украине, заявил Госдеп после состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа госсекретарь США Марко Рубио озвучил своему российскому коллеге следующие шаги в предстоящих мирных переговорах между РФ и Украиной и необходимость закончить войну как можно скорее.
Рубин подчеркнул, что США серьезно настроены на «завершения этой бессмысленной войны», говорится в распространенном сообщении Госдепа.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский потребовал от США гарантий безопасности, как у Израиля.