Зеленский потребовал от США гарантий безопасности, как у Израиля

Украина потребовала от США гарантий безопасности еще на встрече в Лондоне, так как от Киева требовали признать Крым российским и пойти на другие территориальные уступки. По словам Зеленского, Украине якобы нужны такие же гарантии безопасности, как у Израиля.

«Есть гарантии безопасности, в которых нуждается Украина. Есть вопросы, которые обговаривались в Лондоне, касающиеся гарантий безопасности от США. Мы очень хотим, чтобы они были сильными, как минимум — как у Государства Израиль», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

Напомним, по данным Washington Post США возмутились нежеланием Украины принимать предложения об уступке территорий. Зеленского обвинили в попытках сорвать сделки, в том числе чтобы конфликт продолжался. Об этом не так давно напомнил Дональд Трамп, оставив в сторону бывшего комика гневный пост.