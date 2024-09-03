Госдеп обозвал Монголию «сэндвичем между РФ и КНР», пожалев ее за визит Путина в Улан-Батор

Госдепартамент США прокомментировал недавний визит в Улан-Батор российского президента Владимира Путина. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства США Мэтью Миллера, Вашингтон прекрасно «понимает сложное положение» Монголии. И ради чего ее руководство пошло на нарушение принятых на себя обязательств Международного уголовного суда.

Напомним, в марте прошлого года непризнанный в России МУС вынес ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Москве не раз указывали, что любые решения МУС не имеют никакой юридической силы. Монголия, которая ратифицировала Римский статут и которая, по идее, должна была арестовать Путина, как только он прилетел в столицу Улан-Батор, отказалась это делать.

«Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия… сложность положения Монголии заключается в том, что она „как в сэндвиче зажата“ между более крупными соседями Россией и Китаем», — сказал на брифинге Миллер, его цитирует Reuters.

Представитель Госдепа добавил, что США и дальше продолжат поддерживать Монголию, но рассчитывает на выполнение Улан-Батором взятых на себя страной международных обязательств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Монголию готовился максимально тщательно с точки зрения безопасности первого лица страны, поэтому Кремль по поводу задержания главы государства не беспокоится.