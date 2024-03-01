Госдеп: Путин лично следит за Конгрессом США

Лидер РФ Владимир Путин лично следит за тем, как конгресс США бездействует в ходе согласования нового пакета военной помощи для Украины. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа США Мэттью Миллер, выступление которого было опубликовано на видеохостинге YouTube .

На брифинге с журналистами Миллер заявил о своей уверенности в том, что противники Америки тщательно следят за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Он подчеркнул свою уверенность в том, что в первую очередь за данным процессом наблюдает российский президент. Союзники Штатов также «наблюдают за событиями на Капитолийском холме», добавил он.

В текущем году американские власти готовы выделить на нужды Киева меньше миллиарда долларов. Более того, накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщала, что большая часть денег для Украины по итогу остается в американской экономике.