Госдеп США назвал прекращение огня в Газе передышкой для ХАМАС

В американском Госдепе заявили, что Соединенные Штаты выступают против прекращения огня в секторе Газа так как считают, что пауза позволит правящему в регионе движению ХАМАС восстановить силы для новой атаки на израильское государство. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на представителя органа.

Официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что передышка бы позволила ХАМАС продолжить вооружение и организовать новые атаки на территорию Израиля. Более того, он усомнился в том, что палестинское движение смогло бы придерживаться подобной договоренности.

Однако, были бы уместны гуманитарные паузы для выезда беженцев и доставок гуманитарной помощи, заявил Миллер.