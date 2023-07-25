Госдеп США обвинил РФ в подготовке операции в Черном море под чужим флагом

Спикер Госдепа США Мэттью Миллер обвинил РФ в том, что она готовит операцию на территории Черного моря под чужим флагом. Брифинг, на котором Миллер сделал соответствующее заявление, был опубликован на видеохостинге YouTube .

Он заявил, что у Штатов имеется информация о подготовке подобной операции со стороны РФ. Миллер заявил, что Россия угрожала судам, находящимся в Черном море, после чего произошел удар по Дунаю.

Миллер также заявил, что США будут и дальше консультироваться с союзниками, чтобы найти способы вывезти украинское зерно с моря. Тем не менее, он признался, что найти решение, при котором Украина смогла бы отправлять столько же продовольствия, сколько при черноморской инициативе, практически невозможно.

Зерновая сделка официально была прекращена 17 июля, когда президент РФ Путин заявил, что она утратила свой смысл и не исполнила изначального предназначения.