Госдеп США одобрил продажу ФРГ торпед на $300 миллионов

Госдепом Соединенных Штатов была одобрена потенциальная продажа немецкому правительству торпед МК-54 и сопутствующего оборудования для них на сумму в $300 миллионов. Соответствующее заявление сделали представители американского Министерства обороны в своем сообщении. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В распространенном сообщении американского ведомства сообщается о том, что госдепом было сделано определение, которое одобряет продажу легких торпед и оборудования к ним немецкому правительству на оценочную стоимость в $300 миллионов.

Уточняется также, что правительство Германии собирается купить у американского 80 торпед, комплектующие для снарядов, оборудование для поддержки боеприпасов, а также их обучения и тестирования.