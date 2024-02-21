Госдеп США: передача РФ автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН

Передача Российской Федерацией своего автомобиля лидеру КНДР Ким Чен Ыну – это нарушение санкций Совбеза ООН. Об этом заявил представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер на брифинге, прошедшем накануне.

На данном мероприятии Миллер заявил журналистам, что видел данные сообщения, и оказался удивлен тому факту, что РФ вообще производит «роскошные автомобили». Представитель Госдепа иронично выразил надежду на то, что Ким Чен Ын получил расширенную гарантию на машину. Миллер добавил, что если бы он хотел приобрести роскошное авто для личного пользования, то искал бы его не в РФ, даже если бы этому не препятствовали рестрикции.

Миллер также указал на то, что передача машины северокорейскому лидеру является нарушением санкций, введенных Совбезом ООН.