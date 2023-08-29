Госдеп США призвал РФ соблюдать Венскую конвенцию при допросе американских дипломатов

Государственный департамент Соединенных Штатов отреагировал на планы России о проведении допроса двух американских дипломатов по делу о шпионаже, призвав российское правительство не забывать о необходимости соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщает издание РИА Новости .

Американское правительство напомнило, что согласно этой конвенции, к представителям дипмиссии стоит относиться с уважением и обеспечивать все меры, чтобы не допустить посягательств на права дипломатов.

В Госдепе также заявили о беспочвенности обвинений против бывшего сотрудника генконсульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, обвиненного в сборе данных об СВО в пользу американской стороны.