Госдеп США сообщил о возможных условиях для передачи истребителей F-16 Турции

Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что власти не дают гарантий того, что Конгресс не принудит Турцию к выполнению каких-то условий в обмен на одобрение передачи истребителей F-16. Слова Миллера передает издание ТАСС .

Он сообщил, что не может гарантировать совершение сделки, ведь не может делать заявление от всего Конгресса.

В то же время Миллер заявил, что Госдеп выступает за продажу самолетов и будет идти к этому, но есть аспект, который должен быть одобрен Конгрессом.

Миллер также сообщил, что США заинтересованы в продаже F-16, а госсекретарь Блинкен уже несколько раз обсуждал с Анкарой данную сделку. Как заявил Миллер, Блинкен также указывал Конгрессу на поддержку сделки со стороны администрации.

Накануне Турция запросила у США 40 истребителей. Конгресс США препятствует продаже, и как сообщал Блинкен, часть Конгресса призывает заключить сделку с Турцией под условием, что Анкара выполнит действия, необходимые для включения Швеции в НАТО.