Госдеп: США выступят против членства Палестины в ООН

Зампредставителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что штаты не хотят видеть Палестину в составе ООН. Америка выступит против во время соответствующего голосования, передает РИА Новости .

Россия предварительно выступила за то, чтобы члены Совета Безопасности (СБ) ООН проголосовали за проект резолюции по принятию Палестины в организацию. Америке эта идея не понравилась, о чем она заявила уже не впервые. Инициативу о принятии Палестины выдвигает Алжир от лица всей арабской группы.

«США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции», — коротко ответил на брифинге Ведант Патель.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обостряется с новой силой. Сейчас в противостояние вступил Иран и Израиль. Все случилось после обстрела иранского посольства в Сирии. Иран посылал на территорию Израиля сотни беспилотников.

До этих событий начался конфликт между Сектором Газа и Израилем. Анклав подвергся разрушительным ударам, что спровоцировало митинги в поддержку Палестины по всему миру.

На этом фоне Палестина негодует, что имеет лишь статус наблюдателя в ООН, тогда, как Израиль — полноценный участник организации.

Ранее сообщалось, что Америка предупредила Израиль, что при атаке на Иран он будет действовать в одиночку.