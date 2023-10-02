Госдеп США заявил, что Белый дом не ждет Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

В Вашингтоне уверены, что президент Российской Федерации Владимир Путин откажется от личного участия в саммите АТЭС в Сан-Франциско. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер.

Ранее в российской дипмиссии в Вашингтоне указали на то, что Москва до сих пор не получила положенного официального приглашения от США для делегации РФ на саммит форума АТЭС в Сан-Франциско.

«Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь... Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно», — цитирует представителя госдепа РИА Новости.

Кроме того Миллер отказался уточнить журналистам, получит ли приглашение на саммит АТЭС глава МИД России Сергей Лавров.