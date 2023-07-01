Госдеп США заявил об ошибках администраций Трампа и Байдена при выводе войск из Афганистана

На сайте Госдепа США был опубликован доклад о выведении американских войск с территории Афганистана, в котором департамент указал на ошибки, допущенные администрациями президентов США Байдена и Трампа.

В докладе присутствует заявление, что администрации бывшего президента США Трампа и нынешнего президента Байдена допустили ряд ошибок при выведении войск, которые привели к значительным последствиям для правительства Афганистана. Отмечается, что в Белом доме недооценили худший расклад событий и скорость его развития.

В докладе также отметили, что произведенный наспех вывод вооруженных сил, оставил без силовой поддержки дипломатов. Доклад отзывается о решении передачи местным властям авиабазы Баграм, как о «неудачном», ввиду того, что это привело к тому, что единственным путем для дальнейшей эвакуации гражданских стал международный аэропорт Хамида Карзая.

Власти США начали выводить войска из Афганистана в 2021 году. Воспользовавшись ситуацией, местные террористы взяли под контроль несколько регионов страны, а после, и столицу.