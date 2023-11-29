Госдума намерена полностью запретить использование телефонов в школах

Государственная дума РФ внесет поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях. Об этом в среду, 29 ноября, РИА Новости сообщил источник в нижний палате.

Он отметил, что исключения для использования гаджетов составят только экстренные случаи.

«Внесем такую поправку. Наша позиция совпадает с родительской, но так как их смущали формулировки, приняли решение их изменить. Потому что цель у нас одна. Так же, как и родители, мы не хотим, чтобы дети отвлекались на мобильные телефоны на уроках», – сказал собеседник агентства.

16 ноября Госдума одобрила соответствующий законопроект, который коснется всех школ России. Изменения вносятся в федеральный закон «Об образовании». Инициаторами поправок стали вице-спикеры Думы Петр Толстой и Борис Чернышов, председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, сенаторы и другие депутаты различных фракций.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин, запрет позволит повысить авторитет учителя в школах, а также улучшить дисциплину. Он отмечал, что сами родители настаивают на введении таких мер.

В августе во время Общероссийского родительского собрания глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил о запрете использования мобильных телефонов на уроках в российских школах с 1 сентября. По его утверждению, такая мера была принята «в соответствии с новыми санитарными правилами». Он добавил, что мобильные устройства не должны отвлекать ребенка от учебного процесса.