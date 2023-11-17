Госдума одобрила повышение госпошлины на 20% за выдачу загранпаспорта

Госдума России приняла законопроект, касающийся повышения государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов и прочих документов, сообщают РИА Новости. Согласно новому закону, с 1 июля 2024 года произойдет индексация государственной пошлины на 20% для получения заграничных паспортов и других документов. Также предусмотрено двукратное снижение государственной пошлины за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании.

Это означает, что в 2024 году гражданам России придется уплатить повышенную государственную пошлину за выдачу нового поколения заграничного паспорта (с электронным носителем информации) – теперь 6 тысяч вместо прежних 5. Для детей эта сумма увеличится с 2,5 тысяч до 3.

Государственная пошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в Россию или выезда из страны тоже увеличится с 1 тысячи до 1,2 тысяч рублей. Пошлина для визы, позволяющей многократное пересечение государственной границы, повысится с 1,6 тысячи рублей до 1,92 тысячи. Плата за получение проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в России также увеличится с 350 до 420 рублей.

С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в правилах перечисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет, установленные новым законом. Теперь налоговые агенты обязаны перечислять НДФЛ дважды в месяц. Первый срок – не позднее 28-го числа текущего месяца – относится к периоду с 1-го по 22-е число текущего месяца. Второй срок – не позднее 5-го числа следующего месяца – касается периода с 23-го числа текущего месяца по последнее число этого же месяца.

Кроме того, ГД РФ ввела обязательное уведомление о сумме исчисленного налога, о котором необходимо предупреждать два раза в месяц. На сегодняшний момент НДФЛ перечисляется один раз – не позднее 28-го числа текущего месяца – за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца.

Также отмечается, что с 1 января 2024 года закон внесет изменения в график перечисления налога для периода с 23 по 31 декабря. В этот период налог следует перечислять не позднее последнего рабочего дня текущего года, сохраняя текущий порядок.

Закон, содержащий иные изменения, должен вступить в силу с момента официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.