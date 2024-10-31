Госдума передала Генпрокуратуре материалы о дискредитации иноагентами БРИКС

Государственная Дума РФ направила материалы о попытках дискредитации саммита БРИКС в Генеральную прокуратуру. Соответствующей информацией поделился глава Комиссии ГД Василий Пискарев, о чем также говорится в телеграм-канале ведомства.

Госдума России приняла решение передать Генеральной прокуратуре материалы, касающиеся попыток иноагентов дискредитировать саммит БРИКС. Комиссия Госдумы, занимающаяся расследованием вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны, завершила анализ подтверждений о дискредитации.

Так, согласно полученным данным, зарубежная компания «ТВ Дождь»* продолжает вести свою деятельность в России вопреки запрету. Как стало известно, телеканал пытался установить контакты с гражданами в ряде российских регионов с намерением собирать информацию военного характера, а также создавать ложные сообщения о саммите БРИКС.

Комиссия обнаружила в данных действиях признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, и обратилась с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту дискредитации международного форума. Участие в деятельности этой и подобных организаций может привести к уголовной или административной ответственности. В крайнем случае человеку грозит реальный срок.

Ранее глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщил, что СМИ-иноагенты развернули кампанию по дискредитации саммита БРИКС.

* СМИ, выполняющее функции иноагента