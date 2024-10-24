Депутат Пискарев: кампания по дискредитации БРИКС была развернута СМИ-иноагентами

По словам главы комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, кампанию по дискредитации саммита БРИКС развернули СМИ-иноагенты. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что их целью было отвлечение мировой аудитории от изучения предложений, которые были озвучены на саммите, и тех нелицеприятных оценок, которые получила западная колониальная и дискриминационная политика.

По мнению парламентария, были выявлены попытки иноагентов собрать на территории нашей страны негативную информацию о саммите. Прежде всего усердствовали при этом издания из тех, антироссийскую деятельность которых накануне попытался оправдать Европейский суд по правам человека.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС утвердили итоговую декларацию саммита в Казани.