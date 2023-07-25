Госдума поддержала запрет на регистрацию на российских сайтах через иностранную почту

Государственная Дума РФ поддержала запрет на регистрацию на российских ресурсах с использованием иностранной электронной почты. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании во вторник, 25 июля.

Инициатором такого проекта стал депутат Антон Горелкин. Предлагается внести поправки к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Согласно законопроекту, владельцы сайтов, которые зарегистрированы в России как юридическое лицо, должны проводить авторизацию пользователей несколькими способами. В случае, если будет использоваться иностранная электронная почта, пройти регистрацию на том или ином ресурсе не получится.

Для авторизации теперь необходимо будет предоставлять российский номер телефона и российскую электронную почту, либо данные из личного аккаунта портала «Госуслуг».

Закон вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Также 25 июля Госдума во втором чтении приняла проект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах. Поправки направлены на предотвращение угрозы общественного порядка России, а также на благоприятное развитие гражданство общества.