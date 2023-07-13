Госдума приняла закон о регулировании перемещения по территории РФ продукции с никотином

Соответствующие поправки внесены в 15-й Федеральный закон в целях противодействия нелегальному обороту никотинсодержащей продукции в РФ. Закон устанавливает количественные нормы по перемещению гражданами продукции с никотином, промаркированной согласно нормам российского законодательства.

Теперь нормой является перемещение по территории государства не меньше 200 сигарет или изделий с нагреванием табака, а также 50 сигарилл, или 250 граммов табака на одно физическое лицо, достигшее совершеннолетия.

Также возможно перемещать не больше 5 единиц никотинсодержащей продукции общим объемом не более 20 мл жидкости с никотином или весом не больше 250 граммов смеси без табака для нагревания. Это также имеют право перевозить лица, достигшие 18-летнего возраста.

Согласно ст. 14.53.1 КоАП РФ, за незаконное перемещение физлицами табачной продукции последует штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.

В марте Нижегородское линейное управление МВД России сообщило о пресечении незаконного оборота свыше 21 тысячи пачек сигарет. Мужчина занимался продажей безакцизной продукции «из рук в руки» и обходил уплату налогов.