Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним

Государственная дума РФ приняла закон, направленный на укрепление защиты здоровья молодого поколения от вредных продуктов питания. Новый законопроект предусматривает строгие штрафные санкции за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. О штрафах в своем телеграм-канале рассказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Так, теперь штрафы за продажу энергетиков детям для физических лиц будут доходить до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

Инициатива по усилению ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним появилась после широкого общественного обсуждения. В декабре 2024 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, поддержанный более чем 90% депутатов.

В мае комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента одобрить документ во втором чтении.

8 августа 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, в том числе энергетиков.

Документ вводит новое понятие «безалкогольный тонизирующий напиток», устанавливает запрет на розничную торговлю энергетическими напитками для детей и ограничивает объем упаковки таких напитков до 500 мл.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил закрепить национальную идею в Конституции РФ.