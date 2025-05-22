Бастрыкин предложил закрепить национальную идею в Конституции РФ

В интервью агентству ТАСС в рамках Петербургского международного юридического форума он подчеркнул, что к числу традиционных ценностей в России относятся такие понятия, как человеческая жизнь, уважение достоинства, права и свободы личности, патриотизм и чувство гражданской ответственности, преданность Родине и осознание ответственности за ее будущее, высокие моральные принципы, прочная семья, и другие важные категории. Именно эти ценности должны лечь в основу национальной идеи, и их следует зафиксировать в Конституции РФ.

Бастрыкин также акцентировал внимание на том, что в настоящее время серьезную опасность представляют различные деструктивные движения и запрещенные организации, пропагандирующие экстремизм и стремящиеся вовлечь молодежь в преступную деятельность.

Следственный комитет активно взаимодействует с молодежью по всей стране. В 2025 году проводится Всероссийская патриотическая эстафета Следственного комитета под названием «Вместе — к Победе!», целью которой является демонстрация связи между поколениями защитников Отечества. Отдельные курсанты ведомственных вузов даже берут академические отпуска, чтобы отправиться в зону специальной военной операции.

Ранее Толстой заявил о необходимости «более существенных» изменений в Конституции РФ.