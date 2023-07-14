Госдума продлила пребывание в запасе для военнобязанных россиян еще на пять лет

Государственная Дума приняла поправку к закону, который устанавливает предельный срок призыва на службу для целого ряда людей, стоящих на воинском учете.

Теперь старшие офицеры будут пребывать в запасе до 65 лет. Младшие офицеры будут подлежать учету и призыву в случае необходимости до 60 лет, и иные категории – до 55 лет. Об этом сообщили РИА Новости.

Коснулись изменения также рядового и сержантского состава. Он, в случае нахождения в первом разряде, будет стоять на учете до 40 лет. Второй разряд будет учитываться военкоматами до 50 лет, а третий – до 55 лет.