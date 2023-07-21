Госдума РФ освободила туроператор от НДС при продаже путевок по России

Государственная Дума России приняла закон, освобождающий туристических операторов от НДС при продаже путевок по РФ, говорится на официальном сайте ГД.

Отмечается, что поправки к законопроекту Правительства в Налоговый кодекс подготовили Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Исключения составляют положения, для которых установлены другие строки. Так, согласно информации, до 1 июля 2027 года закон освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, который были осуществлены с 1 июля 2023 года. Таким образом, норма имеет обратную силу.

В июне глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что освобождение туроператоров от НДС является важной мерой. Ранее Усманский сообщил, что средний чек на поездки по РФ в 2023 году вырос на 9-10% по сравнению с 2022 годом – до 46 тысяч рублей.

Также, по его словам, стоимость летних туров в Турцию в 2023 году подорожала на 47% по сравнению с аналогичным периодом 202 года.

С 1 июля в России начала действовать новая мера поддержки гостиничной отрасли – ставка НДС для отелей стала нулевой.