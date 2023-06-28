Госдума РФ рассмотрит законопроект об ответственности при отказе от животных

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, предусматривающий ответственность при отказе от животных. Предусматривается, что владелец питомца обязан передать его другому хозяину или приюту. Соответствующий документ появился в базе данных Госдумы.

Инициатором проекта стала член комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, представитель партии КПРФ Анжелика Глазкова.

«Законопроектом предлагается ввести понятие идентификация животных как способ обозначения индивидуализации путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами, при условии, что они исключают причинение вреда здоровью животного. Также законопроектом устанавливается пятнадцатидневный срок для обязательной стерилизации животного, поступившего в приют для животных, если его хозяин не объявился», – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект разработан с целью защиты интересов граждан России, а также с целью защиты животных от жестокого обращения и противозаконных действий.

Также в законе предусматривается возмещение расходов на отлов, помещение в приют и содержание в нем животного, в случае, если владелец питомца не передал его новому хозяину или приюту, а просто выпустил на улицу.

В мае 2023 году депутаты Госдумы предложили вводить крупные штрафы за жестокое обращение с животными. Председатель комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал, что за выброшенных животных предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей, а за жестокие действия по отношению к ним – до 100 тысяч рублей.