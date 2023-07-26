Госдума РФ в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов

Государственная Дума РФ принял в третьем, окончательном чтении, законопроект о повышении штрафов для авиакомпаний за задержку рейсов. Соответствующий документ опубликован в среду, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь авиакомпании будут штрафовать на сумму от 25 до 100 тысяч рублей за каждый задержанный час. При этом, сумма не должна превышать 50% стоимости перевозки.

По мнению депутатов Госдумы России, такие меры направлены на ужесточение ответственности за задержку вылета самолетов. Поправки внесены в Воздушный кодекс РФ. Они вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Такая инициатива была введена в Госдуму феврале 2018 года.

По закону, пассажир в случае задержки рейса вправе отказаться от перелета и потребовать от авиакомпании возмещения убытков, а также бесплатно получить услугу по хранению багажа или питание.

26 июля стало известно о задержке рейса компании Red Wings, самолет которой должен был вылететь из Самары в Стамбул в 03:40 по московскому времени. Причина – техническая поломка. В компании перевозчика отметили, что деталь топливного бака должны доставить из Москвы для замены.

В этот же день пассажиры самолета, который должен был следовать из Ирутска до Читы, сообщили о задержке рейса примерно на два часа. Самолет обслуживает авиакомпания «ИрАэро». Как отметили представители компании, причиной задержки стали технические неполадки. Прокуратора начала проверку после инцидента.