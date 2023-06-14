Госдума в первом чтении приняла закон о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года, говорится на официальном сайте ГД.

Документ предусматривает повышение призывного возраста с 18-27 до 21-30 лет. Переходный период будет длиться до 2026 года.

Отмечается, что в случае, если законопроект будет принят, в 2024 году призывной возраст будет соответствовать от 19 до 30 лет, в 2025-м – от 20 до 30, а с 2026 -го – от 21 года до 30 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такие меры должны гарантировать гражданам получение как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования.

Депутаты Госдумы РФ в декабре 2022 года предложили повысить минимальный призывной возраст с 18 лет до 21 года, в предельный – с 27 до 30 лет. Также президенту РФ Владимиру Путину было предложено довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе тех, кто служит по контракту – до 695 тысяч человек. Глава государства тогда данные инициативы поддержал.

14 июня Госдума также приняла в первом чтении ряд законопроектов. В частности, Госдума одобрила поправки о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту, а также о гарантиях освобождения от ответственности по Уголовному кодексу РФ заключивших контракт в период мобилизации и военного положения.