Гособвинение требует 6,5 года заочно для телеведущей Татьяны Лазаревой

Государственный обвинитель потребовал заочно назначит в отношении телеведущей Татьяна Лазаревой**, признанной иностранным агентом, 6,5 лет колонии. Об этом стало известно РИА Новости в ходе прений сторон, которые проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом формате.

В июне 2024 года на Лазареву завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Перед этим телеведущая попала в базу розыска МВД.

Дело против Лазаревой касается ее высказываний о попадании украинских беспилотников по российской территории. Она заявляла, что «испытывает радость», когда слышит об атаке украинских БПЛА по российским городам.

Телеведущая после начала РФ специальной военной операции (СВО) на Украине не раз негативно высказывалась против российской власти и армии. В своих соцсетях она продолжает делать заявления экстремистского характера.

Ранее стало известно, что Лазарева не признала свою вину в пропаганде терроризма. Телеведущая также заявляла, что мечтает вернуться в Россию.

*Минюстом РФ признана иностранным агентом.

*внесена в перечень экстремистов и террористов.