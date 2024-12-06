Телеведущая Татьяна Лазарева* призналась, что мечтает вернуться в Россию
Фото: [Медиасток.рф]
Беглая журналистка Татьяна Лазарева* хочет вернуться на родину. Такое признание ведущая сделала в интервью Фариде Курбангалеевой*, бывшей ведущей отечественного федерального канала «Россия-1».
Ведущая Татьяна Лазарева* призналась, что испытывает трудности с адаптацией за границей. Даже спустя несколько лет ей все еще тяжело ассимилироваться в Испании, куда переехала после начала СВО.
«Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — ответила Лазарева* на вопрос о возвращении в РФ.
Напомним, что Татьяна Лазарева* попала под уголовное дело об оправдании терроризма за резкие высказывания в интервью об Украине и России. Ее также обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В настоящее время арестована заочно, находится в международном розыске.
В конце ноября прокуратура утвердила обвинение в отношении сбежавшей из России Татьяны Лазаревой.
*лица, признанные Минюстом РФ иноагентами, внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга