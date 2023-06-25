Госсекретарь США Блинкен обозначил ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ситуация, связанная с событиями ЧВК «Вагнер», является внутренним делом России. Об этом сообщает телеканал CNN .

Отмечается, что во время телеэфира ему был задан вопрос: угрожают ли российским властям вчерашние события.

Блинкен сообщил, что «не хочет спекулировать на этом».

Ранее сообщалось, что американской разведке было известно о готовящемся мятеже под руководством Пригожина еще за две недели до случившегося.