Госсекретарь США Блинкен осудил попытку переворота в Нигере

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты осуждают попытку госпереворота в Нигере. Его слова передает The Wall Street Journal .

Блинкен заявил, что США осуждают любую попытку захвата власти силовым путем. Он сообщил, что его страна плотно взаимодействует с нигерийским правительством и их партнерами на континенте. По заявлениям госсекретаря, Штаты будут продолжать взаимодействие, пока ситуация с переворотом не разрешится путем мира.

Он отдельно подчеркнул, что США тщательно следит за ситуацией.

Накануне нигерийские военные заявили, что свергли президента Мохамеда Базума и закрыли границы страны. Информационное агентство Reuters сообщило, что охранники насильно держат лидера государства в президентском дворце.