Госсекретарь США ушел от прямого ответа по поводу признания диктатором Си Цзиньпина

Во время пресс-конференции, на которой китайский лидер был назван Байденом диктатором, у Энтони Блинкена был страдальческий вид. Теперь же он вовсе уклонился от ответа на вопрос, считает ли он сам таковым главу Китая.

Журналисты телеканала ABC взяли интервью у главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. Они спросили, согласен ли он с утверждением президента Америки.

«Ни для кого не секрет, что у нас две очень разные системы. И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас», - ответил тот.

Затем он указал, что для США очень важно достижение конкретных результатов во время саммита. По его мнению, то, как идут отношения с КНР, имеет очень большое влияние на американцев.