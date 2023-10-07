«Госуслуги» смогут заменить паспорт в магазинах, гостиницах и транспорте

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало правила применения приложения «Госуслуги» для идентификации граждан без предъявления паспорта.

В пятницу, 6 октября, соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале проектов правовых актов, сообщает «Интерфакс».

В проекте отмечены этапы и сроки выполнения подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о применении цифровой копии паспорта. Глава государства подписал документ 18 сентября.

Первый этап, говорится в проекте, подразумевает использование гражданами «Госуслуг» для покупки алкогольной и табачной продукции – люди смогут показать цифровую копию паспорта продавцу, таким образом не предъявляя бумажный документ. Приложение также поможет при посещении различных мероприятий, где необходим паспорт, посадке на поезда и автобусы, или получения услуг в Многофункциональном центре (МФЦ).

На втором этапе, который вступит в силу с 1 января 2024 года, «Госуслуги» смогут использоваться для доступа на территорию государственных учреждений. Исключения составили организации с повышенными требованиями безопасности и отделения почты.

С января также вступит в силу и третий этап – портал госуслуг сможет заменить бумажный паспорт при заселении в гостиницы и посещении больниц и поликлиник. Граждане смогут показать QR-код, который будет содержать в себе всю информацию о них.