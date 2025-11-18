В Европе активное наращивание военного потенциала сопровождается конкретными сроками готовности, что вызывает вопросы о истинных целях этого процесса. Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Алексей Суконкин, когда государства точно определяют, к какому году будут готовы к войне, это свидетельствует о подготовке не к обороне, а к потенциальной агрессии.

По его словам, Польша, еще до начала СВО, начала масштабное усиление своих вооруженных сил, увеличив сухопутную группировку практически вдвое за последние пять лет. Были созданы войска территориальной обороны и две новые пехотные дивизии, что говорит о планомерной и долгосрочной программе милитаризации. Параллельно Германия разворачивает в Литве 45-ю танковую бригаду, перебрасывая туда тяжелую технику.

Эксперт добавил, что такие действия выходят за рамки оборонительной доктрины, поскольку оборона по своей природе всегда реактивна и не может иметь жестких временных рамок. Активное планирование с определением конкретных сроков свидетельствует о наступательных намерениях.

По его мнению, риторика европейских стран о сроках готовности к конфликту с Россией, подкрепленная реальными военными приготовлениями, указывает на формирование агрессивной, а не оборонительной стратегии. Это создает опасную динамику в регионе, где планомерная подготовка к войне начинает восприниматься как самоисполняющееся пророчество.

Ранее Виктор Орбан заявил о разработке в ЕС планов войны с Россией.