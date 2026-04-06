Ядерное оружие: философ расшифровал обещание Трампа устроить Ирану ад

Американский президент Дональд Трамп недавно пообещал «устроить Ирану ад». Философ Александр Дугин в эфире своей программы на радио Sputnik расшифровал , что именно глава Белого дома имеет в виду. И это, к счастью или к сожалению, не ядерный апокалипсис, а вполне конкретные военные цели: уничтожение промышленной инфраструктуры Ирана — мостов, заводов, транспортных артерий и стратегических запасов.

По мнению Дугина, главная задача США сейчас — наземная операция по размыканию Ормузского пролива, через который идет огромная доля мировой нефти. Трамп не хочет воевать с Ираном десятилетиями, он хочет быстро и жестко пробить этот узел. И для этого необязательно сбрасывать атомные бомбы — хватит высокоточных ударов по ключевым точкам.

Философ не исключает применения ядерного оружия вообще — он считает, что этот вопрос остается открытым. Если операция пойдет не по плану, если американские войска увязнут в сопротивлении или понесут серьезные потери, на следующем витке эскалации может быть рассмотрен и ядерный вариант. Однако философ подчеркивает: «завтра» этого точно не случится. Сначала будут обычные бомбардировки, наземные маневры, попытка решить вопрос классическими методами.

По его словам, «ад» для Ирана в интерпретации Трампа — это превращение страны в груду разбитых дорог и заводов, а не в радиоактивную пустыню. Ядерное оружие остается запасным вариантом на случай, если все пойдет совсем не так. Но надеяться на это не стоит ни с той, ни с другой стороны. Потому что после тактического ядерного удара «адом» это станет уже не для Ирана, а для всего региона. И выигравших там не будет.

