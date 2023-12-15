«Говорить о спасении палестинцев рано»: к чему приведет новая тактика Израиля

В США заявили, что в скором времени Израиль кардинально изменит свою тактику в секторе Газа. Теперь вместо нанесения масштабных ударов, уничтожающих дома и массово убивающих мирных жителей, ЦАХАЛ будет прибегать к точечному устранению важных целей.

Политолог и историк спецслужб Нурлан Абдрашитов объяснил, с чем связана резкая смена позиции Израиля по вопросу ведения войны с Палестиной.

«Совсем недавно министр обороны США Ллойд Остин призывал Израиль к тому, чтобы от боевых действий не страдали мирные жители сектора Газа. Теперь глава американской Нацбезопасности Джейк Салливан объявил о том, что ЦАХАЛ изменит тактику ведения войны — сосредоточится на точечном уничтожении особо важных целей. Это будут объекты или личности, которые, по мнению Израиля, угрожают его безопасности. Вызвано это стремлением снизить число разрушений инфраструктуры и потерь среди мирного населения», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Неожиданные перемены, считает наш собеседник, происходят из-за международного прессинга, которому подвергается Израиль. Это результат информационной войны, которую страна проиграла — огромное количество протестующих по всему миру требуют прекратить геноцид на территории Газы.

Отразится ли решение израильских властей на числе гибнущих людей, пока неизвестно, так как ранее данная тема не особо заботила официальный Иерусалим. Не исключено, что в этом плане ничего не изменится, а лишь возрастет количество устраняемых приверженцев ХАМАС.

«Насколько эффективна новая тактика в плане предупреждения гибели простых людей? Это зависит от множества факторов. Например, от точности и актуальности разведданных, которые получает ЦАХАЛ, и от современности используемых военных технологий. Однако мы знаем, каким образом Израиль вел боевые действия изначально, поэтому говорить о спасении палестинцев пока рано. Конечно, очень хочется надеяться и верить, что эта тактика поможет существенно сократить число жертв из мирных граждан, но это покажет лишь время», — заключил Абдрашитов.

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