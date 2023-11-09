«Будут прыгать от радости»: как США руками Израиля втянут Иран в ядерную войну

США постараются втянуть в палестино-израильский конфликт Иран и Сирию. Об этом сообщил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в своей статье, отметив, что Вашингтон планирует «поджечь» весь Ближний Восток.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, как американцы спровоцируют Иран на военную активность и к чему это приведет в итоге.

«США и правда всеми силами будут стараться втянуть Иран в арабо-израильский конфликт. Они хотят развязать крупномасштабную войну с участием больших арабских стран, и этому есть причина. У Штатов «космический» госдолг, который можно было бы списать по итогам какого-нибудь серьезного противостояния. Но пока в конфликт не втянут Иран — главная движущая сила всего Ближнего Востока — конфликт имеет локальную форму», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У Ирана, напомнил эксперт, имеется ядерная программа, которая постоянно развивается. США уже допускали вероятность, что страна может создать ядерное оружие за несколько месяцев. Израиль из-за этого очень боится Ирана, а сейчас особенно, так как еврейскому государству начали поступать недвусмысленные угрозы в ответ на проведение наземной операции в Палестине.

«Иранские ракеты в случае конфликта с легкостью долетят до Израиля, оставив от него руины и бетонную крошку. Поэтому Иерусалим, подначиваемый Вашингтоном, в ближайшем будущем может первым нанести удар по различным ядерным объектам Ирана, в том числе заводам по обогащению урана и центрам ядерных исследований и технологий в Исфахане», — предупредил Разгуляев.

Иран, по мнению политолога, тоже понимает, что рано или поздно Израиль нанесет удары по подобным объектам, и потому готов к такому повороту событий.

«Маховик дальнейшей эскалации раскручен. Превентивный удар по ядерным объектам Ирана — вопрос времени. Чем больше Иран будет угрожать Израилю, тем скорее второй ударит. Однако если Иерусалим все же решится на такой необдуманный и опасный шаг, то конфликт примет глобальную форму: Тегеран нанесет ответный, но ядерный удар по Израилю, а США с визгами и угрозами будут прыгать от радости, так как их задумка переквалификации конфликта в мировую войну возымела успех», — заключил собеседник.

Ранее мы сообщали, что будет с Израилем после завершения конфликта с Палестиной.