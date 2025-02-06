ГП потребовала передать группу «Борец» из собственности Невзлина и его партнеров в казну

Генеральная прокуратура РФ подала иск о передаче 100% акций ООО «Производственная компания "Борец"» в доход государства, сообщило агентство «Интерфакс». Отмечается, что это решение основано на вопросе о контроле над ключевыми активами нефтесервисного холдинга, который в последние годы оказался под управлением иностранных инвесторов.

В иске, оказавшемся в расположении «Интерфакса», утверждается, что компании, связанные с нефтесервисным холдингом «Борец», управляются совладельцами — Марком Шабадом, Грегори Штульбергом и Леонидом Невзлиным. Генпрокуратура отметила, что доли в «ПК "Борец"» были перерегистрированы на зарубежные компании в 2014 году.

В 2023 году холдинг провел редомицилизацию в Калининградскую область без необходимого согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и правительством России. Это создает дополнительные риски для страны, так как структура собственников позволяет сохранять контроль над предприятиями через материнскую компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Эксперты отмечают, что действия Шабада, Штульберга и Невзлина обеспечивают доступ к обслуживанию крупнейших игроков нефтегазового сектора России. Вывод прибыли за рубеж в обход действующих ограничений для иностранных инвесторов может существенно подорвать экономическую безопасность страны.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала вывести ГК «Домодедово» из-под иностранного управления.