Графолог Смыслов считает, что подпись Байдена стала эмоциональнее на фоне напряжения

По словам графолога Дмитрия Смыслова, подпись американского лидера Джо Байдена в документе о выходе из предвыборной гонки отличается от его стандартной. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что президент США расписывался по-другому 17 и 14 июня, 12 апреля, 27 марта и 18 марта. Так, он обычно иначе пишет маленькие «р» и «б», а наклон всех подписей сохраняется одинаковым, при этом фотография не дает возможности разобрать центр подписей и мелкие детали.

По мнению эксперта, новая подпись имеет иной эмоциональный окрас. Так, в ней отсутствуют привычные скобки, она более напряженная и имеет подчеркивание, что может свидетельствовать о состоянии эмоционального напряжения американского лидера.

Он добавил, что в таком состоянии американский президент уверенно показывает моторику руки, которая за годы уже могла перейти в стадию привычки.