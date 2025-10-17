«Грандиозный прием или провал миссии? Почему делегацию Зеленского в Вашингтоне встретили всего два человека

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел в Вашингтоне встречу с делегацией своих сторонников, состав которой не остался незамеченным.

Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в соцсети X обратил внимание на крайне малочисленный состав группы.

Он сопроводил свое наблюдение ироничным комментарием: «Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека». На видеозаписи, прикрепленной к сообщению, запечатлено, как Ермак в сопровождении помощника приближается к двум встречающим, которые держат в руках проукраинские плакаты и государственный флаг.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский прилетел в США для встречи с Трампом.