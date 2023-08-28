Граждане КНР начали вывозить соль из Приморья из-за ситуации с «Фукусимой»

Жители Китая начали вывозить соль из Приморского края России, сообщили в понедельник, 28 августа, РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни.

Соль вывозят через пункт пропуска Пограничный. Это связано со сбросом радиоактивной воды со станции «Фукусима-1» в Японии.

«МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) Пограничный. Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара», – рассказали в пресс-службе таможни.

Отмечается, что на других пунктах пропуска «увеличения» потока граждан с солью не наблюдается.

В четверг, 24 августа, в Тихий океан начали сбрасывать воду, которая использовалась для охлаждения поврежденных реакторов атомной электростанции «Фукусуима-1». Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило сброс воды. В ведомстве подчеркнули, что на месте работают специалисты, которые отслеживают все этапы процедуры и соблюдение стандартов безопасности.

Отмечается, что на утилизацию очищенной от радионуклидов воды понадобится 30 лет. Всего на территории станции скопилось больше миллиона тонн такой воды.

В этот же день власти КНР запретили импорт товаров морского промысла из Японии. Также в республике усилили таможенный контроль для других видов продукции из соседнего государства.

По информации газеты China Daily, из-за сброса радиоактивной воды, в Китае возрос спрос на соль. Власти страны попросили жителей воздержаться от массовой покупки этого товара.

У берегов Японии в 2011 году произошло сильное землетрясение магнитудой в девять. Эпицентр оказался расположен в 70 км на востоке от острова Хонсю. Цунами, вызванное землетрясением, ударило по двум АЭС «Фукусима». В результате – была повреждена система охлаждения реакторов и прудов, в которых хранилось ядерное топливо.