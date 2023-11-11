Граждане РФ больше не смогут въезжать в Финляндию на велосипедах

На контрольно-пропускном пункте юго-востока Финляндии запрещен въезд для граждан РФ в страну на велосипедах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что якобы в стране действует такое распоряжение с четверга, однако письменного подтверждения этому нет.

Уточняется, что это относится к КПП «Ваалимаа», «Иматра» и «Нуйамаа».

Добавляется, что теперь российско-финскую границу можно пересечь только на автобусе.