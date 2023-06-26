Граждане США продолжают поддерживать Украину в конфликте с Россией

В соответствии с данными последних опросов количество американцев, поддерживающих Киев в конфликте с Россией, вырос с ноября 2022 года, сообщает newizv.ru .

25 июня стали известны результаты исследования общественного мнения, который провели Президентского фонда Рональда Рейгана и Институт Рональда Рейгана. Несмотря на то, что эти опросы обычно посвящены внутренним и внешним вопросам страны и проводятся осенью, в этом году принято решение провести из и летом. Это было сделано с целью узнать текущую обстановку в США по отношению к Украине.

По данным исследования стало известно, что продолжают поддерживать украинскую сторону в вооруженном конфликте с Россией 76% опрошенных. Больше половины респондентов поддерживают оказание военной помощи Киеву, здесь положительное мнение высказало около 59% граждан. Против отправки вооружения Украине выступили только 30% опрошенных.

Сейчас цифры стали выше, чем были во время последнего подобного опроса в ноябре 2022 года. Тогда военную и финансовую помощь Украине поддерживали 57%.